Норвегія виділяє 268 мільйонів на зміцнення ППО України

Норвезький уряд оголосив про виділення 3 млрд. крон (268 млн. євро) на зміцнення протиповітряної оборони України.

Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем Patriot. Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми PURL.

Оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні.

"Боротьба України за свою оборону – це наша боротьба за свою оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об’єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет", - заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Норвегія виділяє кошти, щоб мати змогу долучитися до ініціативи України зі спільної з європейцями розробки антибалістичних систем.

Фото: Міноборони.