Чехія відмовилася фінансувати новий пакет допомоги Україні від НАТО

Чехія не братиме фінансової участі в новій ініціативі НАТО щодо виділення Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році та щонайменше такої ж суми у 2027-му. Водночас Прага не перешкоджатиме ухваленню відповідного рішення Альянсу. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє České Noviny.

За словами глави чеського уряду, країна не може дозволити собі фінансувати новий пакет підтримки, оскільки першочерговим завданням є збільшення власних оборонних витрат і виконання зобов'язань перед НАТО.

«Ми не виділятимемо кошти на це з чеського бюджету, оскільки ці фінанси першочергово необхідні нам для досягнення цільового показника у 2% ВВП на власну оборону. Цілком логічно, що, як і раніше, основний тягар фінансування візьмуть на себе великі країни», — наголосив Бабіш. Попри це, прем'єр запевнив, що Прага не має наміру блокувати ухвалення рішення про виділення допомоги Україні.

Як зазначає видання, питання нового пакета військової підтримки планують обговорити під час саміту НАТО в Анкарі. Ініціатива передбачає надання Україні 70 млрд євро цього року та щонайменше такої ж суми наступного. Бабіш також повідомив, що розраховує використати саміт не лише для обговорення оборонних витрат, а й для пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Ідею багаторічного пакета допомоги раніше підтримали європейські члени НАТО та Канада. Очікується, що зобов'язання буде закріплене у підсумкових документах саміту. Частина фінансування має надходити з уже оголошених внесків держав і програм Європейського Союзу, а механізм покликаний забезпечити більш рівномірний розподіл витрат між союзниками.

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