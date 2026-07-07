Історія з польськими МіГ-29 має стати уроком для України

Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що історія з можливою передачею Україні польських винищувачів МіГ-29 свідчить про необхідність будувати відносини з Варшавою на прагматичній основі та готувати довгострокову стратегію співпраці.

Про це вона написала у своєму блозі.

За словами Бобровської, на початку тижня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, які планували обміняти на українські технології виробництва безпілотників. Польський міністр також стверджував, що саме він був ініціатором такої пропозиції, однак українська сторона нібито відмовилася від попередніх домовленостей.

Водночас депутатка зазначила, що через кілька днів у польських медіа з'явилася інформація про перебіг переговорів. Згідно з нею, українська делегація після огляду 14 літаків на авіабазі в Мальборку дійшла висновку, що винищувачі перебувають у сильно зношеному стані.

Як стверджує Бобровська, після цього Україна погодилася прийняти літаки за умови, що Польща профінансує їхній капітальний ремонт на авіаційному заводі в Бидгощі. Польське Міністерство оборони, за її словами, не погодилося на таку пропозицію, після чого переговори припинилися.

На думку народної депутатки, така версія подій суттєво відрізняється від публічних заяв польської сторони. Вона вважає, що Варшава прагнула обміняти літаки, які планувала вивести з експлуатації, на українські безпілотні технології, тоді як Київ запропонував зробити цей обмін більш збалансованим за рахунок ремонту авіатехніки.

Бобровська також припустила, що саме цим пояснюється небажання офіційного Києва публічно коментувати ситуацію, аби не поглиблювати напруження у двосторонніх відносинах.

На її переконання, Україна нині стала заручницею внутрішньополітичних процесів у Польщі. За словами депутатки, це стосується не лише історичних питань, а й військово-технічної співпраці. Вона вважає, що така ситуація може тривати щонайменше до парламентських виборів у Польщі у 2027 році, а тому Україні вже зараз варто розробити довгострокову, відкриту та прагматичну стратегію взаємин із Варшавою.