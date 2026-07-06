У Вишневому через атаку РФ загинули 3 людини

У Вишневому внаслідок російського удару в ніч на 6 липня загинуло 3 людей.

"Кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до трьох. Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед них - двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина", - сказав начальник Київської ОВА Микола Калашник.

До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані.

Ще чотирьом постраждалим допомогу надали на місці.

У Вишневому евакуювали 479 жителів.

Всі профільні служби продовжують працювати на місцях.

Постраждалі отримують всю необхідну медичну та іншу допомогу.

Фото: Нацполіція.