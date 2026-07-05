Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1290 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2026 року, становлять близько 1 409 630 осіб, зокрема 1 290 осіб - за минулу добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 081 (+7) танків, бойових броньованих машин – 24 878 (+9), артилерійських систем – 45 388 (+63), РСЗВ – 1 916 (+3), засобів ППО – 1 470 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628), крилатих ракет – 4 847 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462), спеціальної техніки – 4 385 (+0).

Дані уточнюються.