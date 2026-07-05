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Війна

Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1290 загарбників

Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1290 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2026 року, становлять близько 1 409 630 осіб, зокрема 1 290 осіб - за минулу добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 081 (+7) танків, бойових броньованих машин – 24 878 (+9), артилерійських систем – 45 388 (+63), РСЗВ – 1 916 (+3), засобів ППО – 1 470 (+1), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628), крилатих ракет – 4 847 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462), спеціальної техніки – 4 385 (+0).

Дані уточнюються.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

російсько-українська війнабойові втрати РФ
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