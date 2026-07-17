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Війна

Дрони СБС за 12 діб атакували 159 суден «тіньового флоту» РФ

Дрони СБС за 12 діб атакували 159 суден «тіньового флоту» РФ

12 суден "тіньового флоту" РФ уражено в Чорному морі в ніч на 17 липня.

"ФЛОТОпад триває: 159 суден за 12 діб операції "МоЛоЧКа". +12 "тіньового флоту" впольовано 17 липня Птахами СБС у Чорному морі: 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир", – повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

У період дії операції СБС "МоЛоЧКа" з 6 по 17 липня уражено 159 суден зі складу "тіньового флоту" РФ.

"У розрізі морів: 117 од. – Азовське, 42 од. – Чорне", – уточнив Бровді.

"Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн. Ми встоїмо. Москва ляже, МоЛоЧКа у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", - сказав командувач СБС.

Фото: СБС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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