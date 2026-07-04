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Суспiльство

Спека відступає: Укргідрометцентр з 5 липня прогнозує «комфортні температури»

Спека відступає: Укргідрометцентр з 5 липня прогнозує «комфортні температури»

Із 5 липня в Україні температурний фон становитиме 21-28 градусів у денні години і 11-18 градусів – у нічні. Про це повідомила  речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

«Температурні показники найближчої ночі у багатьох регіонах України будуть нижчі і становитимуть 13-18 градусів, а денні – максимум 21-26 градусів.

4 липня ще у південно-східних регіонах вдень повітря прогріється до 30 градусів і вище, а починаючи з неділі температурний фон буде вирівнюватися практично по всій території України і становитиме комфортні температури – вночі 11-18 градусів тепла, а у денні години – 21-28 градусів», - сказала вона.

 Автор: Сергій Ваха

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прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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