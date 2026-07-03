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Культура

Любомира Медвідя вшанують великою ретроспективною виставкою

Любомира Медвідя вшанують великою ретроспективною виставкою

У Львівському палаці мистецтв 5 липня відкриють ретроспективну виставку живопису українського художника Любомира Медвідя «КРОК, КРОС, О-КЛИК», присвячену 85-річчю від дня його народження.

Відкриття експозиції відбудеться у неділю, 5 липня, о 16:00.

На виставці представлять понад 70 живописних робіт, створених митцем упродовж майже шести десятиліть. До експозиції увійдуть як ранні цикли «Периферії» та «Евакуації», так і масштабна серія «Блудний син».

За словами організаторів, експозиція присвячена людині, її пошукам, тривогам, вірі, моральному вибору та відповідальності перед світом.

«Крім ПРОБЛЕМИ під назвою Людина мене у мистецтві не цікавить ніщо», — писав Любомир Медвідь. Саме ця думка, зазначають організатори, проходить крізь усю виставку, де живопис постає способом осмислення сучасної цивілізації та місця людини в ній.

Організатори називають виставку масштабною ювілейною ретроспективою одного з найвидатніших українських художників сучасності.

Виставка працюватиме у Львівському палаці мистецтв до 30 липня 2026 року.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЛьвіввиставкаЛюбомир Медвідь
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