Землетруси у Венесуелі: майже 50 тисяч людей досі не можуть знайти

Рятувальники у Венесуелі за вихідні витягли з-під завалів ще 33 людини після двох потужних землетрусів. Водночас майже 50 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters.

Загалом, за останніми даними, кількість загиблих перевищила 1400 людей. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра, куди прибули понад 1600 іноземних рятувальників. Вони, однак, повідомляють про нестачу важкої техніки та обмежену участь місцевих державних служб.

За інформацією ресурсу, який підтримує венесуельська опозиція, у списках зниклих безвісти наразі перебувають близько 50 тисяч осіб. Це менше, ніж раніше, коли йшлося приблизно про 55 тисяч.

Керівник швейцарської рятувальної місії Себастьян Ойгстер зазначив, що шанс знайти людей живими різко знижується після перших 72 годин.

За його словами, пошукові собаки вже знаходили людей під завалами, однак врятувати їх не завжди вдавалося через брак часу. Швейцарська команда планує продовжити роботу у Венесуелі та брати участь у подальших гуманітарних операціях.

Як повідомляло раніше ForUa, виконувачка обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес заявила, що кількість загиблих унаслідок двох землетрусів зросла до понад 500.