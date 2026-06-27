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Наслідки землетрусів у Венесуелі: підтверджено загибель понад 500 людей

Наслідки землетрусів у Венесуелі: підтверджено загибель понад 500 людей

Виконувачка обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес заявила, що кількість загиблих унаслідок двох землетрусів зросла до понад 500.

За її даними, відомо про щонайменше 589 жертв, а 2980 осіб зазнали поранень.

Водночас є невідповідність у кількості постраждалих. Міністр охорони здоров’я Венесуели Карлос Альварадо вчора заявив, що поранені понад 4300 людей, пише The Guardian.

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 стали одними з найпотужніших у країні за понад століття та відчувались по всій Венесуелі.

Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра. За даними ООН, там зруйновано щонайменше 100 будівель, включаючи багатоповерхові житлові будинки.

Головний аеропорт Венесуели перебуває саме тут і його зачинили через пошкодження, що ускладнює надання допомоги.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

жертвиВенесуелаземлетрусинаслідки
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