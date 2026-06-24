Естетика, стиль та ексклюзивність: ROUKOSS і MASONS готують особливий вечір у центрі столиці

Київ готується до події, яка об'єднає поціновувачів високого стилю та вишуканої атмосфери. Вже завтра, 25 червня, відбудеться унікальна колаборація бренду ROUKOSS та простору MASONS, яка обіцяє стати головним культурним інсайдом цього тижня.

Центральною подією вечора буде закритий показ нової колекції від Maison Roukoss. Гості заходу зможуть першими побачити та оцінити дизайнерські рішення, що диктують тренди цього сезону.

Організатори створили концептуальний простір для тих, хто звик помічати красу в кожній деталі. Окрім модного шоу, на гостей чекає повне занурення в атмосферу естетики:

- Музичний супровід: динамічний та стильний DJ set.

- Гастрономія: вишукані авторські страви та ексклюзивна коктейльна карта від шеф-бармена.

- Настрій вечора: професійний ведучий, який триматиме ритм події, та оточення однодумців.

Це не просто вечірка, а простір для красивих зустрічей, якісних знайомств і натхнення.

Деталі заходу:

- Коли: 25 червня (четвер)

- Збір гостей: 18:00

- Локація: MASONS, вул. Богдана Хмельницького, 39

- Резерв столів та інфо: +38097 398 8888