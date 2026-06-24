Трамп пригрозив вийти з переговорів, якщо Іран почне стягувати плату за прохід Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не стягує жодних платежів із суден, які проходять через Ормузьку протоку, і пригрозив виходом Вашингтона з переговорів із Тегераном, якщо ця інформація виявиться неправдивою.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп відкинув повідомлення про те, що Іран нібито запровадив дорожні збори, страхові платежі чи інші фінансові вимоги для суден, які проходять через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

"Попри провокаційні фейкові новини, Іран не стягує жодних платежів із суден", – заявив президент США.

Водночас він попередив, що якщо ця інформація не відповідатиме дійсності, Сполучені Штати "негайно вийдуть із переговорів" з Іраном.

Трамп також наголосив, що Вашингтон не надавав Тегерану жодних коштів і досі не розморожував іранські активи, які перебувають під американським контролем.

За його словами, у разі розблокування цих коштів вони будуть використані для закупівлі продовольства для населення Ірану, причому винятково в американських виробників.

"Ми передамо частину їхніх коштів нашим фермерам і скотарям для закупівлі кукурудзи, пшениці, сої та інших продуктів. В Ірані гостро бракує продовольства", – заявив Трамп.

17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Документ став основою для підготовки повноцінної угоди, яка має закріпити перемир'я протягом 60 днів.

Перший раунд технічних переговорів між сторонами відбувся минулими вихідними у Швейцарії. Водночас Вашингтон і Тегеран продовжують публічно розходитися в оцінках низки ключових питань, які ще належить узгодити в межах майбутньої угоди.