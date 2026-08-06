Іран пригрозив ударами по країнах Перської затоки

Іран попередив країни Перської затоки про можливу відповідь у разі нових ударів США по своїй території. Водночас Тегеран закликав союзників Вашингтона використати дипломатичний вплив, аби не допустити подальшої ескалації.

Попередження пролунало після заяв президента США Дональда Трампа, в яких він пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану, повідомляє Reuters.

У межах активних дипломатичних консультацій міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі провів переговори з представниками Туреччини, Саудівської Аравії, Катару, а також із командувачем армії Пакистану. Під час розмов він закликав партнерів США вплинути на Вашингтон, щоб уникнути нового військового загострення. За словами джерел видання, Тегеран дав зрозуміти, що у разі американської атаки відповіддю можуть стати удари по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки та інших об'єктах у регіоні.

Водночас іранська сторона наголосила, що надає перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту й розглядає переговори як найкращий спосіб запобігти подальшій ескалації.

Після цих контактів спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої закликав відмовитися від військового сценарію та повернутися до дипломатичних переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, США шукають креативні та нестандартні покарання для Ірану.