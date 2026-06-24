З Миколаївського ТЦК врятували 6 мобілізованих

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про порятунок кількох мобілізованих чоловіків з Миколаївського ОТЦК.

"З Миколаївського обласного ТЦК та СП довелося рятувати людей. За результатами перевірки вдалося звільнити шістьох чоловіків, яких не мали права утримувати", - сказав він.

За словами омбудсмена, до нього звернувся чоловік, який розповів, що його брату під час мобілізаційних заходів за участі поліцейських зламали ребра, після чого рідні втратили з ним зв'язок на 18 днів.

"Коли мої представники прибули до збірного пункту Миколаївського обласного ТЦК та СП, стало зрозуміло, що йдеться не про поодинокий випадок. Було виявлено низку фактів, які свідчать про системні порушення прав людини", – зазначив Лубінець.

Серед шістьох мобілізованих, яких забрали з ТЦК, були:

- чоловік зі зламаними ребрами, в якого є законні підстави для відстрочки, бо він самостійно доглядає за своєю 80-річною матір'ю,

- двоє чоловіків, які мають тяжкі захворювання,

- чоловік з вірусний гепатитом,

- чоловік, що має проблеми з коліном,

- батько дитини з інвалідністю.

"Попередньо, під час затримання чоловіка, стався кричущий випадок – працівник поліції ймовірно вдарив його сина ногою. Хлопець залишився сам на сам на вулиці ввечері, а через пережитий стрес і цукровий діабет його стан погіршився", – розповів Лубінець.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.

Цих 6 людей звільнили і надали їм можливість оформити необхідні документи для відстрочки або пройти додаткове медичне обстеження.

"До ДБР та прокуратури направлено повідомлення про можливі перевищення службових повноважень, незаконного позбавлення волі та залишення людини в небезпеці з боку працівників поліції та ТЦК та СП. Підхід до мобілізації потребує негайних змін, а так званій "бусифікації" має бути покладено край. Мобілізація необхідна для оборони держави. Проте кожен випадок незаконних дій має отримати правову оцінку", – сказав він.

Фото: Telegram.