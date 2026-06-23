Розвідка звинуватила окупантів у створенні осередків сибірської виразки на Херсонщині

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські війська створюють умови для поширення сибірської виразки, безконтрольно захоронюючи туші заражених тварин. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, заражені туші планують звозити до скотомогильників у районах Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.

У ГУР стверджують, що окупанти не дотримуються санітарних норм: інфікованих тварин не спалюють, а просто закопують. При цьому самі скотомогильники перебувають у занедбаному стані, розташовані поблизу доріг і населених пунктів та не мають належних захисних споруд.

У розвідці наголошують, що частина таких об'єктів розташована на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, що підвищує ризик поширення збудника хвороби. Спори сибірської виразки можуть зберігати життєздатність у ґрунті протягом десятків і навіть сотні років.

«Захоронення інфікованих туш без дотримання заходів безпеки є прямою загрозою для цивільного населення та аграрного сектору Херсонщини і може розцінюватися як акт біологічного тероризму», – заявили в ГУР.

Українська розвідка також не виключає, що Росія може використати скотомогильники для проведення провокації під «чужим прапором». За цією версією, окупанти можуть здійснити навмисний вплив на місця захоронення заражених тварин, а згодом звинуватити Україну у нібито застосуванні або виготовленні біологічної зброї.

Сибірська виразка є особливо небезпечною інфекційною хворобою, що вражає людей і тварин. Збудник може потрапляти в організм через шкіру, дихальні шляхи або травну систему. Захворювання характеризується важким перебігом і без своєчасного лікування може призвести до смерті.

В Україні випадки сибірської виразки трапляються рідко, однак фахівці не виключають можливості локальних або масштабних спалахів інфекції.