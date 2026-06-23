Трамп погрожує країнам НАТО

Президент США Дональд Трамп може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.

Трамп заявив, що США витрачають сотні мільйонів доларів на захист європейських країн від Росії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми витратили всі ці гроші. А потім, коли нам, можливо, потрібна допомога у дрібних справах. Вони кажуть: "Ні, ми воліємо не допомагати". Це дурна заява, бо ми можемо сказати їм те саме, якщо захочемо, і, можливо, так і зробимо", – додав він.

Трамп згадав Велику Британію, Італію та Німеччину в числі країн, які ставилися до США погано.

Трамп має намір взяти участь у саміті НАТО в Анкарі наступного місяця.

Фото: engage.org.ua.