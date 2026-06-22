Від детекторів дронів до електробайків: Валерій Дубіль, Християнський корпус та фонд «Надія» відправили великий вантаж на фронт

Християнський корпус спільно зі стратегічним партнером — Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія», головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем, президенткою фонду Вітою Присяжнюк та партнерами передали українським захисникам черговий великий вантаж допомоги.



На передову вирушили електробайки, апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, детектори дронів FOX, Starlink, зарядні станції, генератори, сіткомети та інше обладнання, яке допомагає військовим і рятує життя.

До відправки долучилися лідери Християнського корпусу — командир батальйону «Братство» Олексій «Боргезе» Середюк та командир спецпідрозділу ГУР МО України «Стугна» Дмитро Лінько, амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Євген Хмара, а також волонтери та партнери фонду.

Християнський корпус об’єднує бойові підрозділи ГУР, які виконують завдання на найскладніших ділянках фронту. В основі цього об’єднання — братерство, взаємна підтримка, любов до ближнього, відповідальність за побратима та служіння Україні.

«Віра в Бога, молитва і братерство — це основа Християнського корпусу. Перед бойовими виходами ми молимося, і за роки війни не раз переконувалися, що Божа допомога та підтримка побратимів рятують життя. Саме тому ми об’єднуємося з людьми, які допомагають військовим, адже сьогодні кожен на своєму місці бореться за Україну і за життя наших захисників», — зазначив Олексій «Боргезе» Середюк.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» від початку повномасштабного вторгнення здійснив уже понад 415 місій на передову. Допомога фонду системно надходить підрозділам ГУР МО України, Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, прикордонникам та бойовим бригадам на найгарячіших напрямках фронту.

«Ми постійно працюємо з підрозділами і добре знаємо, що сьогодні потрібно на передовій. Детектори дронів допомагають завчасно виявляти загрозу від FPV, апарати Easy Pulse дають медикам шанс врятувати пораненого, а електробайки забезпечують мобільність там, де звичайна техніка стає легкою ціллю для ворога. Саме тому ми продовжуємо наші місії та доставляємо обладнання, яке допомагає зберігати життя українських захисників», — наголосив Валерій Дубіль.

Електробайки сьогодні активно використовуються штурмовими та розвідувальними групами на передовій.



«Сьогодні швидкість і мобільність часто визначають успіх операції та зберігають життя бійців. Електробайки дозволяють швидко переміщатися, непомітно працювати на складних ділянках та виконувати завдання там, де використання автомобілів пов’язане з надто високим ризиком через постійну загрозу ворожих FPV-дронів. Це техніка, яка вже довела свою ефективність під час бойової роботи», — підкреслив Дмитро Лінько.



Відправка цього вантажу стала можливою завдяки підтримці партнерів та благодійників — Анатолія Шкрібляка, Антона Бахур, Артема Чаплигіна, Анни Лактіонової, компанії Schiller AG, які допомагають забезпечувати військових необхідним обладнанням і рятувати життя захисників. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

Відео: https://youtube.com/shorts/Xc0M3oCMEiQ?si=D6KWsvpWlafuBYdw