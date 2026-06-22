Агенти ФСБ готували резонансний теракт в Києві

За результатами дій на випередження затримано двох агентів фсб, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва, повідомляє СБУ.

Фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу.



Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку білорусі, через яку хотіли втекти до рф.



Після мінування будівлі агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна.



Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді.



Підготовкою теракту займалися завербовані фсб мешканці Києва. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший – столичний маркетолог.



Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужбістів через Телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму.



У разі виконання ворожого завдання рашисти обіцяли «евакуювати» агентів на територію рф з подальшим працевлаштуванням до лав фсб.



Для здійснення теракту агенти отримали з рф інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці.



За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі.



Навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим СВП, який планували підірвати після вибуху генератора.



Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога та надувний човен для нелегального перетину держкордону.



Перед виконанням цього теракту вони виконали низку «тестових» завдань від ворога. Зокрема, зловмисники заклали схрон зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали фсб для подальшого використання у підривній діяльності. Також агент-військовослужбовець «зливав» ворогу дані військових об’єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.



СБУ вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів.



Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).



Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.