Кремль може вдарити по Заходу через невдачі в Україні — The Telegraph

Війна Росії проти України поступово входить у фазу, яка дедалі більше грає на користь Києва. Водночас це може підштовхнути Кремль до активізації гібридних атак проти західних країн. Таку думку висловив редактор з питань оборони та міжнародних справ Кон Кофлін у колонці для The Telegraph.

На його переконання, після більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення з'являється все більше ознак того, що стратегічні плани російського президента Володимира Путіна щодо підкорення України зазнають невдачі. Попри тривалу війну, підтримка Києва з боку західних союзників залишається стабільною.

Зазначається, що лідери країн G7 вкотре підтвердили готовність підтримувати Україну. Крім того, українські сили продовжують здійснювати далекобійні удари по російській території за допомогою безпілотників, зокрема по районах Москви та Санкт-Петербурга. На думку Кофліна, це суттєво ускладнює для Кремля досягнення поставлених цілей.

У статті зазначається, що за таких обставин логічним кроком для будь-якого політичного керівника були б пошуки шляхів завершення війни. Проте Путін не демонструє готовності до компромісів і продовжує відкидати пропозиції щодо тривалого припинення вогню.

Додатковим викликом для Росії стають значні втрати на фронті та економічні труднощі. За оцінками автора, щомісяця російська армія втрачає близько 30 тисяч військових убитими та пораненими, тоді як економіка дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни. На цьому тлі окремі представники російського політичного середовища вже починають відкрито говорити про необхідність завершення бойових дій.

Втім, Кремль поки не демонструє намірів змінювати свою політику. Навпаки, чим менше шансів залишається на досягнення цілей в Україні, тим більш активно Москва може намагатися чинити тиск на західні держави іншими методами.

Як приклад наводиться інцидент у Ла-Манші, де російський військовий корабель здійснив попереджувальні постріли поблизу британської яхти. На його думку, цей випадок є частиною ширшої кампанії, яка також включає кібератаки, дезінформаційні операції та спроби пошкодження критичної підводної інфраструктури.

Про зростання загрози з боку Росії також заявила глава британської зовнішньої розвідки MI6 Блейз Метревелі. Вона наголосила, що російське керівництво керується агресивним і ревізіоністським баченням міжнародної політики, а дестабілізація інших держав є невід'ємною складовою його підходу.

На думку автора, ізоляція Путіна та невдачі у війні можуть лише посилювати ризик нових провокацій з боку Кремля. Саме тому західним країнам необхідно зберігати єдність і готовність реагувати на будь-які загрози.

Кофлін підсумовує, що стримати Росію можливо лише за умови такої ж рішучості та послідовності, які дозволили Україні зміцнити свої позиції у війні проти агресора.

Як повідомляло раніше ForUa, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після атаки безпілотників на Москву заявив, що російська армія продовжить регулярні масовані удари по об'єктах в Україні.