У військовому районі під Москвою підірвали авто

9 червня близько 5:30 під час руху автомобіля марки BMW X3 поблизу житлового багатоквартирного будинку на вулиці Колдунова в мікрорайоні Авіаторів міста Балашиха було здійснено підрив вибухового пристрою.

Внаслідок цього водій автомобіля зазнав множинних поранень, від яких помер на місці події, повідомляє "Українська правда".

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. На місці працюють слідчі та криміналісти, призначено низку експертиз, зокрема вибухотехнічну та судово-медичну.

Особу загиблого не називають.

Вибух стався одразу після того, як чоловік сів у машину та завів двигун.

Вибуховий пристрій був у задній частині автомобіля. Після детонації виникла пожежа в салоні та багажнику. Автомобіль проїхав ще кілька метрів і врізався в припарковану машину.

Очевидці витягли водія з понівеченого BMW, однак врятувати його не вдалося.

Місце вибуху розташоване приблизно за 350 метрів від будинку, біля якого у квітні 2025 року підірвали автомобіль заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-майора Ярослава Москалика. Тоді російський військовий також загинув на місці.

Мікрорайон Авіаторів у Балашисі відомий як район проживання великої кількості російських військових та відставних офіцерів.

Фото: Telegram.