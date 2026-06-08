Європа готова очолити переговори з Путіним щодо припинення війни

Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Politico з посиланням на речника канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

«Новим, на мою думку, є те, що цей процес зараз набирає нових обертів у Європі. Ще однією новою подією є те, що ми продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолили США. Ми робимо це у тісній координації зі США», – сказав речник Мерца Стефан Корнеліус після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні.

За словами Корнеліуса, європейські лідери додатково обговорять свій підхід до потенційних мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.

«Нам потрібна якомога ширша підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб реально рухатися до миру», – сказав він.

Корнеліус додав, що «може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців», щоб Путін сів за стіл переговорів, і що «лише сильна Україна та тиск на Росію переконають Путіна відступити».

Він наголосив, що Європа має бути готова до цього моменту.

«Нам також потрібно виробити готовність до діалогу та домовитися про умови, за яких такі переговори можуть взагалі відбутися. Все це частина підготовки. Ми перебуваємо на етапі переорієнтації».

Politico зазначає, що ініціатива Європи взяти на себе провідну роль у мирних переговорах з'явилася на тлі того, як Вашингтон все більше зосереджується на припиненні американо-ізраїльської війни з Іраном.

ForUA нагадує, що 7 червня у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини провели зустріч, під час якої визначили ключові кроки для встановлення справедливого та довготривалого миру.