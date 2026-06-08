Україна отримала сьомий транш від ЄС

Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС у рамках Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярда євро.

З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд. євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд. євро.

Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

"Крім того, Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ", – повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.

Фото: Telegram.