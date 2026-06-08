Ексвійськовий за $100 тисяч готував замах на офіцера ГУР

Правоохоронці викрили та затримали найманця російських спецслужб на стадії підготовки до вбивства одного з посадовців ГУР.

"Спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва з бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину. За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували $100 тис, з яких $10 тис було перераховано як аванс", - повідомляє Нацполіція.

Замах готувався на представника з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, радника керівника Офісу президента України Андрія Юсова.

Завербований раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, він мав організувати виконання замовного вбивства.

Фігурант визначив спосіб вчинення злочину – із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами. Однак реалізувати задум він не встиг. Слідчі Нацполіції повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція.