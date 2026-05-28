Латвійська армія розгортає “зуби дракона” вздовж кордону з Росією

Латвія розпочала встановлення перших протитанкових загороджень, відомих як “зуби дракона”, уздовж кордону з Росією.

Роботи проводять Національні збройні сили Латвії на територіях, які були експропрійовані для потреб оборони, повідомляє LSM.

Протитанкові бар’єри встановлюють у три ряди завширшки близько десяти метрів, щоб унеможливити пересування військової техніки через кордон. Кожен бетонний блок важить приблизно півтори тонни.

Будівництво та доставка загороджень стартували ще у 2024 році, а монтаж на державних і муніципальних землях розпочався у 2025-му. За даними латвійської сторони, роботи затримувалися через необхідність координації з прикордонною службою, будівництво прикордонної інфраструктури та процедури вилучення приватних земель.

Полковник Андріс Ріекстс, який відповідає за проєкт “Балтійська оборонна лінія”, заявив, що ухвалення спеціального закону про створення інфраструктури протимобільности дозволило пришвидшити процес експропріації ділянок.

Власникам земель обіцяють компенсацію, розмір якої визначатиме спеціальна комісія за участи сертифікованих оцінювачів.

У латвійській армії наголошують, що мета оборонної лінії полягає не лише у стримуванні потенційного противника, а й у його зупиненні безпосередньо на кордоні. Окрім “зубів дракона”, надалі планують облаштовувати й протитанкові рови.

Загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить близько 450 кілометрів. У 2026 році латвійські військові планують збудувати понад вісім кілометрів інфраструктури протидії мобільності.

Проєкт “Балтійська оборонна лінія”, який Латвія реалізує спільно з Литва, Естонія та Польща, планують завершити до 2028 року.