На грецькому Криті знайшли українську морську міну

На грецькому острові Крит місцеві рибалки виявили морську міну. Сили Берегової охорони вважають, що міна може бути українською. Про це повідомляє Ekriti.

Небезпечний предмет виявили у місцевості Святого Антонія на півночі острова.

Після виявлення міни сили Берегової охорони вирушили на місце події, одночасно було задіяно протоколи безпеки щодо потенційно небезпечних військових матеріалів.

За попередніми оцінками, було виявлено морську міну, а Берегова охорона повідомила громадянам, які знайшли її, що це українська міна.

На даний момент встановлюють походження та маршрут об'єкта: чи це старий військовий боєприпас, який випадково викинуло на берег, чи він пов'язаний з нещодавніми переміщеннями військових матеріалів у морській зоні Східного Середземномор'я.

У виданні зазначили, що рік тому таку ж міну було виявлено на пляжі острова Родос.

Раніше ForUA повідомляв, що 7 травня у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі виявили нібито український морський дрон Magura V5.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про відсутність свідчень причетності українських операторів до виявленого біля берегів Греції безпілотника.

У ВМС ЗСУ вважають, що виявлення невідомого безекіпажного апарата біля берегів Греції та поспішні звинувачення на адресу України можуть бути частиною масштабної провокації Кремля.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Україна має попросити вибачення за морський дрон, який виявили біля грецького узбережжя.