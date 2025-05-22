На День Києва – не лише Хрещатик: відкриваємо таємні локації

Як завжди, в свята виникає питання "куди піти?". Звичайно, це можуть бути театри та кінотеатри та концертні зали, які в ці вихідні будуть працювати за своїм звичайним розкладом.

Але є й ще один варіант. Департамент культури КГГА анонсував низку заходів, які відбудуться саме на День Києва. Серед них:

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

24 травня – музейна майстерня до Дня Києва: майстер-класи «Каштан з полімерної глини» та «Каштановий підсвічник»;

– зустріч з автором путівника «Саксаганського, Володимирська, Хрещатик…» Ігорем Гиричем;

– пішохідна екскурсія «Академічний квартал».

25 травня – пішохідний квест «У пошуках міста Володимира».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

25 травня – відкриття виставки сучасних митців, учасників відкритого тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

Музей української діаспори:

24 травня – музейна майстерня до Дня Києва: майстер-класи «Каштан з полімерної глини» та «Каштановий підсвічник»;

Музей шістдесятництва:

до 31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);



Музей окупації Києва:

до 31 травня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

Музей Шолом-Алейхема:

24 травня – концерт класичної музики «Життя триває». Виконавець – скрипаль Олександр Шевченко;

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

25 травня – презентація тематичної екскурсії «За мною Київ тягнеться у снах»;

25 травня – концерт Національної філармонії України «Тобі, мій Києве»;

до 25 травня – міжнародна виставка картин «До Міжнародного дня музеїв»;

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

24 травня – концерт струнної музики «Магія Франциско Тарреги» у виконанні А. Остапенка, соліста Національної філармонії.

Національний музей декоративного мистецтва України:

24 травня - екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;

майстер-клас із бісероплетіння «Двоколірний браслет».

25 травня - кураторська екскурсія виставкою «Ремесла, що живуть»;

майстер-клас «Традиційний восковий віночок»;

екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

24 травня – до Дня Києва «Передзвін надії» – концерт бандуристів класу А. Шаповал Київської дитячої школи мистецтв № 1;

Будинок-музей М. Заньковецької:

24 травня – майстер-клас із виготовлення етнічних прикрас для родин Захисників і Захисниць;

24 травня – інтерактивна лекція «Київ – місто Марії», розповідь про роль Києва в житті і творчості М. Заньковецької;

25 травня – пішохідна екскурсія «Марія Заньковецька і Київ», екскурсійний маршрут від «Будинку-музею М. Заньковецької» до Київського національного академічного театру оперети.

Меморіальний музей-квартира В. Косенка:

Музей книги і друкарства України:

23, 24 травня – презентація виставки «100 років Мрії про музей». 50-річчя відкриття «Музею книги і друкарства України»;

24, 25 травня – презентація виставки одного раритетного музейного експоната. Патерик Печерський, перше видання визначної пам’ятки давньоруської літератури.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

23 травня – відкриття виставки «Київ. Ритми», присвяченої Дню Києва;

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

23 травня – відкриття виставки живопису до Дня Києва

«Музей українського грамзапису»:

24, 25 травня – вініловий доробок української музики «Києве мій».

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

24, 25 травня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру»