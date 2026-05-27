У полоні РФ журналістці Вікторії Рощиній спричинили тяжке поранення голови - слідство

Українській журналістці Вікторії Рощиній під час утримання в СІЗО № 2 у Таґанрозі (РФ) було зламано потиличну кістку. Про це 26 травня під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо злочинів РФ проти медіа повідомили в Нацполіції України.

Представник Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук заявив, що перелом потиличної кістки було встановлено за результатами судово-медичних експертиз.

За даними слідства, під час перебування в російському СІЗО журналістка зазнавала систематичного жорстокого поводження — побиття, психологічного тиску, утримання в антисанітарних умовах, а також обмеження у воді та їжі.

У Нацполіції зазначили, що ці дії могли бути пов’язані з її відмовою співпрацювати з адміністрацією установи, виконувати вимоги на кшталт вивчення російського гімну, а також із наполяганням на наданні медичної допомоги та базових умов утримання.

Слідство встановило маршрути переміщення журналістки, місця її незаконного утримання та осіб, які можуть бути причетні до жорстокого поводження. Також перевіряється версія, що за нею могли вести спостереження ще з моменту перетину кордону на територію РФ.

Раніше міжнародна організація Репортери без кордонів повідомляла, що російські тюремники не надали Рощиній необхідної медичної допомоги в останні дні її життя.

У жовтні 2024 року стало відомо, що журналістка, яка зникла під час поїздки на окуповані території та була незаконно утримувана в РФ, загинула в російському полоні.

Згодом журналісти проєкту «Слідство.Інфо» встановили, що Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 у Кізелі Пермського краю РФ, за вісім днів після переведення туди.