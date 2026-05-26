Команду вдарити прицільно по Зеленському може віддати виключно Путін, – депутат Держдума РФ

У Державній думі РФ заявили, що в рамках оголошеного наміру бити по "центрах ухвалення рішень" під атаки не потраплять Офіс Президента Володимира Зеленського та будівля Верховної Ради у центрі Києва. Про це повідомив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.

Він зазначив, що Росія не битиме по цих будівлях в рамках анонсованих ударів, оскільки відповідні цілі для РФ зосереджені не в центрі української столиці.

"Ми ж усі розуміємо, що Зеленський там (в Офісі, — Ред.) не з'являється. Він сидить у бункері, а в Офісі у нього два охоронці та п'ять прибиральниць. Чи є сенс витрачати дорогі боєприпаси на, по суті, порожнє місце?", — повідомив росіянин.

За його словами, ціллю російських атак стануть вглиблені та захищені пункти управління Збройних сил України, інших силових відомств та структури держуправління.

"Потрібно розуміти, що вони не в центрі Києва. Це приховані, добре укріплені пункти. І наше завдання — виявляти їх та розкривати за допомогою наявного озброєння", — пояснив він.

При цьому зауважив, що команду вдарити прицільно по Зеленському може віддати виключно російський диктатор Володимир Путін.

"Тому в даному питанні я хотів би не займатися домислами", — додав він.

ForUA нагадує, 25 травня очільник МЗС РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо попередив, що Росія починає робити системні удари по об'єктах у Києві.

Лавров також заявив Рубіо, що США мають евакуювати дипломатичний персонал зі столиці України.

МЗС РФ жителям столиці порадило не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури, оскільки мають намір завдати масованого удару по підприємствах військово-промислового комплексу.

Також речник диктатора РФ Дмитро Пєсков пояснив, що малось на увазі під "системними ударами" Росії по Києву, про що попередили напередодні. Він повідомив, що атаки можуть бути регулярними, однак це не означає, що вони відбуватимуться щодня.