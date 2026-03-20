﻿
Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко отримав відзнаку від Асоціації футболу Києва

Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко отримав відзнаку від Асоціації футболу Києва

Засновник Благодійного фонду «МІЛА», громадський діяч Олексій Юренко отримав почесну грамоту від Асоціації футболу Києва за підтримку спортсменів-ветеранів та їхніх родин.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відзнаку Юренку вручили голова Асоціації футболу Києва Ігор Кочетов та віцепрезидент організації Віктор Хлус.

«Уже кілька років разом із командою фонду ми підтримуємо спортсменів-ветеранів та їхні родини. Вітаємо їх зі святами, передаємо квитки в театр і на концерти, допомагаємо з необхідними речами та завжди на зв’язку. Вони зробили вагомий внесок у розвиток українського спорту і заслуговують на увагу та підтримку», — зазначив Юренко.

Він також додав, що співпраця з Асоціацією футболу Києва розширюватиметься. Зокрема, сторони обговорюють можливість проведення благодійного матчу за участі відомих спортсменів, які вже завершили професійну кар’єру.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївфутболОлексій ЮренкоМіла
