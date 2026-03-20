Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко отримав відзнаку від Асоціації футболу Києва

Засновник Благодійного фонду «МІЛА», громадський діяч Олексій Юренко отримав почесну грамоту від Асоціації футболу Києва за підтримку спортсменів-ветеранів та їхніх родин.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відзнаку Юренку вручили голова Асоціації футболу Києва Ігор Кочетов та віцепрезидент організації Віктор Хлус.

«Уже кілька років разом із командою фонду ми підтримуємо спортсменів-ветеранів та їхні родини. Вітаємо їх зі святами, передаємо квитки в театр і на концерти, допомагаємо з необхідними речами та завжди на зв’язку. Вони зробили вагомий внесок у розвиток українського спорту і заслуговують на увагу та підтримку», — зазначив Юренко.

Він також додав, що співпраця з Асоціацією футболу Києва розширюватиметься. Зокрема, сторони обговорюють можливість проведення благодійного матчу за участі відомих спортсменів, які вже завершили професійну кар’єру.