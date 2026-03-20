Антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність за підпал заводу LPP Holding у Чехії

В ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на підприємстві оборонного комплексу LPP Holding. Поліція кваліфікувала інцидент як теракт після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

Про це повідомляють Reuters та поліція Чехії у соцмережі X. Правоохоронці зазначили, що розслідування ведеться за підозрою у терористичному нападі згідно зі статтею 311 Кримінального кодексу, за активної співпраці служб безпеки, та поки не надають додаткових деталей.

У LPP Holding підтвердили пожежу на своєму об’єкті та заявили, що співпрацюють з владою. «Наразі ми не будемо робити припущення щодо причин чи обставин інциденту та чекатимемо на офіційні висновки розслідування», – йдеться у заяві компанії.

Відповідальність за підпал узяла на себе протестна група, яка виступає проти військової операції Ізраїлю у Секторі Гази. Вони повідомили, що підпал був здійснений у «ключовому виробничому центрі для ізраїльської зброї» в Пардубіце, щоб «покласти край ролі країни в геноциді в Газі».

Компанія LPP Holding співпрацює з ізраїльською Elbit Systems у виробництві дронів із 2023 року. Поліція поки не повідомляла, чи розглядає цю співпрацю як можливий мотив для підпалу.