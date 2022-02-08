Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении 9 человек, среди которых народный депутат Украины 9 созыва и бывшие должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця», в незаконном завладении более 93 млн гривен средств общества. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця», действуя в сговоре с народным депутатом с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовали проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

В результате реализации этой преступной схемы, предприятие в течение 2015-2017 годов переплатило за поставку товаров свыше 93 млн гривен.

На сегодняшний день досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета «Укрзализныци» на закупку товаров в подконтрольных ему предприятиях. Финансовые потери от реализации схемы процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, превысили 93 млн грн.

Верховная Рада 31 октября 2019 года поддержала представление руководителя САП Назара Холодницкого, согласованного с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении Дубневича.

ВАКС 2 ноября 2019 года избрал нардепу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Апелляционная палата ВАКС 7 ноября 2019 года отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 млн грн залога.

ВАКС 8 ноября того же года сообщил о внесении залога на Дубневича в полном объеме.

29 января 2021 года ВАКС по ходатайству детективов НАБУ арестовал средства Дубневича - более $100 тыс. и более 100 тыс. евро, изъятых у народного депутата во время обысков.