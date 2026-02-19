У ЄС переконують, що вони не тиснуть на Україну щодо ремонту «Дружби»

Європейський Союз не чинить тиску на Україну з вимогою відновити транзит російської нафти пошкодженим нафтопроводом «Дружба». У Брюсселі наголошують, що з огляду на систематичне знищення Росією української енергетичної інфраструктури не йдеться ані про дедлайни, ані про примус до ремонту.

Про це у відповіді на запит «Європейської правди» заявила речниця Європейська комісія Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, Євросоюз підтримує контакт з українською владою, щоб розуміти можливі терміни відновлення інфраструктури, однак не висуває жодних часових рамок і не тисне на Київ із вимогою якнайшвидше полагодити трубопровід.

Ітконен нагадала, що протягом чотирьох років повномасштабної війни Росія використовувала українську енергетичну інфраструктуру для транзиту, водночас «стратегічно та систематично» її руйнуючи. Вона підкреслила, що Україна докладає надзусиль для відновлення енергосистеми — значною мірою за підтримки держав-членів ЄС та Єврокомісії, щоб забезпечити тепло в домівках і лікарнях та роботу промисловости.

«У цьому випадку немає тиску, немає дедлайнів. Це має бути абсолютно зрозуміло», — наголосила речниця, додавши, що ЄС з урахуванням ситуації залишається на постійному зв’язку з українською стороною.

Нагадаємо, що Угорщина погрожує припинити експорт електроенергії та газу в Україну, якщо транзит нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено. Заяви з Будапешта пролунали після рішення про зупинку постачання дизельного пального Україні, а також на тлі аналогічних кроків з боку Словаччина.

Транзит російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини через Україну було припинено наприкінці минулого місяця після масштабних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Будапешт і Братислава звинувачують Київ у небажанні ремонтувати пошкоджені ділянки трубопроводу.