Україна запровадила пакет санкцій проти Лукашенка

Україна запровадила пакет санкцій проти Лукашенка

Сьогодні Україна запровадила пакет санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", – повідомив президент Володимир Зеленський.

У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях – від Київщини до Волині.

Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.

"Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, а й для всіх європейців", – перерахував він.

Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка" – минулого року підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.

"Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", – заявив Зеленський.

