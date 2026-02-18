Україна запровадила пакет санкцій проти Лукашенка

Сьогодні Україна запровадила пакет санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", – повідомив президент Володимир Зеленський.



У другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях – від Київщини до Волині.

Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.

"Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, а й для всіх європейців", – перерахував він.



Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка" – минулого року підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му.



"Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", – заявив Зеленський.