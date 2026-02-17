﻿
Війна

СБУ вдарила по хімзаводу «Метафракс Кемікалс» у глибині РФ

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили новий удар углиб території Росії. У ніч на вівторок вони уразили хімічний завод «Метафракс Кемікалс», який виготовляє продукцію, що використовується у виробництві вибухових речовин. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило джерело в Служба безпеки України.

Йдеться про підприємство Метафракс Кемікалс, розташоване в Пермський край, більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону. За словами співрозмовника агентства, це один із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі.

Як зазначили в СБУ, завод випускає метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти, що застосовуються для виготовлення вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Підприємство пов’язане з російським військово-промисловим комплексом і перебуває під міжнародними санкціями.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, на території заводу пролунало щонайменше шість вибухів, після чого працівників евакуювали. Попередньо, удар припав на установку з виробництва метанолу.

У СБУ заявили, що продовжують системну роботу по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. За оцінкою служби, ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів і ускладнює забезпечення армії РФ ресурсами.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУАльфадрониМетафракс Кемікалс
