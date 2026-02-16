Російські спецслужби дистанційно підірвали авто біля будівлі СБУ

Правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у підриві автомобіля поблизу однієї з будівель Служба безпеки України 11 лютого. У той день у місті було чутно потужний вибух.

Як повідомили в СБУ, обох фігурантів вдалося затримати протягом доби після інциденту. Один із підозрюваних — 47-річний військовослужбовець Збройні сили України, який самовільно залишив місце служби на Сумщині та переховувався на заході країни.

За даними слідства, чоловік залучив до злочину 29-річного мешканця Києва, представившись співробітником українських спецслужб. Він доручив спільнику виготовити саморобний вибуховий пристрій із можливістю дистанційної активації.

Російські куратори організували придбання вживаного фургона через підставних осіб і замовили його переобладнання під реанімобіль нібито для перевезення поранених українських військових. У салоні авто були встановлені кисневі та газові балони, а також вебкамера з віддаленим доступом, яку надалі використовували представники спецслужб РФ.

Газобалонне обладнання мало посилити вибух, а за допомогою відеоспостереження російські спецслужби контролювали момент паркування фургона в місці запланованого теракту. Безпосередньо вибухівку заклали затримані, а підрив, за версією СБУ, здійснили дистанційно російські замовники.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили компоненти для виготовлення вибухових пристроїв, камери відеоспостереження та SIM-карти, призначені для підготовки нових терактів.

Обом фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 лютого в Голосіївському районі Київ вибухнув автомобіль. Повітряної тривоги в місті не оголошували, а первинно в соцмережах припускали технічну причину вибуху. Згодом у ДСНС заявили, що йшлося про вибух газової установки в авто.