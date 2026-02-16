Цивільні атакували військових ТЦК у центрі Одеси

У неділю, 15 лютого, в Одесі під час перевірки документів група цивільних осіб застосувала фізичну силу та сльозогінні речовини проти військовослужбовців ТЦК та СП. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

За інформацією відомства, інцидент стався під час заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження чоловіка, який порушив правила військового обліку. Натомість натовп цивільних осіб перешкоджав виконанню законних вимог представників ЗСУ. Особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Нападники також пошкодили службовий автомобіль і засоби відеофіксації.

У ТЦК наголосили, що дії учасників інциденту підпадають під ознаки тяжких злочинів за Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює звернення до правоохоронних органів для притягнення всіх причетних до відповідальності.

