ДБР відкрило справи проти народного депутата Гончаренка за статтями про перешкоджання ЗСУ і сприяння агресору

Народний обранець від фракції “Європейська Солідарність” повідомив, що проти нього порушили кримінальну справу.

За повідомленням Гончаренка, справа розслідується уже місяць, проте йому досі не надходило жодних повідомлень.

“Зараз нею займається ДБР, сподіваюся, що у них все добре вийде, як з Ваганяном, наприклад”.

Водночас, додав нардеп, він знає, хто намагається його арештувати.

“Володимире Олександровичу, можете хоч щомісяця відкривати на мене фальсифіковані справи, це нічого не змінить. Я як стояв, так і буду стояти, а чи вистоїте ви… Подивимося”.

У відповіді на адвокатський запит мовиться, що проти Гончаренка порушено справи за ч. 1 статті 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.) та ч. 1 ст. 111-2 (Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні. Карається позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої).