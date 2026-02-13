Рашисти вбили трьох рідних братів у приватному будинку в Краматорську

Унаслідок російських атак на Донеччині протягом минулої доби загинули п’ятеро людей, ще 12 дістали поранення. Про це 12 лютого повідомили місцева влада та правоохоронні органи.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, армія РФ 11 разів атакувала Краматорськ. Російські військові прицільно влучили в приватний будинок.

У результаті удару загинули 8-річний хлопчик, двоє його 19-річних братів-близнюків і 63-річний сусід. Поранень зазнали дві жінки – 43-річна мати дітей і 65-річна бабуся.

У Донецькій обласній прокуратурі поточнили, що у постраждалих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітки, хребта і руки, а також контузію. Їм надали медичну допомогу. Тип застосованої зброї встановлюється.

Крім того, внаслідок удару дрона «Герань-2» по Черкаському загинув цивільний, ще двоє людей були поранені.

У Малотаранівці через влучання безпілотника травм зазнали троє людей. У Дружківці внаслідок обстрілів поранені ще троє мирних жителів.

За фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Російські військові регулярно застосовують проти українських міст і цивільної інфраструктури ударні безпілотники, ракети, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують такі удари як воєнні злочини Російської Федерації та наголошують на їхньому цілеспрямованому характері. Йдеться, зокрема, про атаки на об’єкти енергетики, системи життєзабезпечення та заклади охорони здоров’я з метою позбавити населення електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку та медичної допомоги.

Водночас керівництво Росії заперечує, що під час повномасштабної війни російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.