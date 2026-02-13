Пекельна кухня у Житомирі: дві дівчини готували теракти у людних місцях Києва

За результатами дій на випередження затримано двох російських агенток, які виготовляли саморобні бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира, повідомляє СБУ.



Підготовкою вибухів займалися 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга, що входили до агентурної мережі фсб. У грудні 2025 року правоохоронці затримали трьох учасників цієї ж мережі після того, як вони вчинили теракт у Дарницькому районі Києва.



Цих фігуранток рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».



Після вербування агентки отримали від фсб гроші на оренду квартири у Житомирі. У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) за інструкцією російської спецслужби.



Компоненти до вибухівок фігурантки закуповували у місцевих магазинах та на ринку, які відвідували поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації.



Після спорядження СВП агентки очікували від фсб геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби.



Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисниць, задокументували їхні злочини і затримали на етапі виготовлення першої вибухівки.



Під час обшуків у затриманих виявлено компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенткам про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).



Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.