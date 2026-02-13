Від кіл-зон до ударів на десятки кілометрів: як змінилася війна за рік

За останній рік війна на більшості напрямків фронту кардинально змінилася, повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним Алекс. За його словами, у 2025 році противник поступово формував кіл-зони на відстані близько 10 км від лінії бойового зіткнення на Сумщині, Харківщині та в районі Костянтинівки.

Наразі удари почали завдавати на глибину 20–40 км від фронту, а активність противника з використанням FPV-дронів значно зросла. «Це змусило більшість підрозділів розтягнути або відтягнути власну інфраструктуру», — зазначив Алекс. Унаслідок цього зросло логістичне навантаження та потреби підрозділів.

Він також додав, що у Донбасі за межами щільних населених пунктів відсутня інфраструктура, що значно ускладнює функціонування підрозділів та забезпечення їх життєдіяльності.

«Ці зміни змушують військових адаптуватися до нових умов і переглядати логістику, розгортання та оборонні плани», — резюмував старший лейтенант.

