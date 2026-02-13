﻿
Рейтинги

Індекс страху: світ перестає боятися Росію

Рівень сприйняття загрози з боку Росії в країнах «Групи семи» у 2025 році суттєво знизився. Про це свідчать результати Мюнхенського індексу безпеки (Munich Security Index, MSI).

У звіті зазначається, що, попри те, що Росію й надалі вважають значно серйознішою загрозою, ніж до початку повномасштабної війни проти України, загальна оцінка ризиків, пов’язаних із РФ, зменшилася в усіх країнах G7.

Найбільше падіння зафіксували у США та Канаді — там Росія опустилася одразу з другого на п’ятнадцяте місце у рейтингу загроз.

У Великій Британії РФ перемістилася з першої позиції на третю, у Німеччині — з другої на четверту, у Франції — з четвертої на шосту, а в Італії — з дванадцятої на тринадцяту.

Єдиною країною G7, де оцінка не змінилася, стала Японія — там Росія зберегла четверте місце серед основних загроз.

Водночас у країнах БРІКС ситуація відрізняється: у Китаї та Індії РФ перебуває майже в кінці списку ризиків, а в Бразилії та Південній Африці сприйняття загрози з боку Росії дещо погіршилося порівняно з минулим роком.

Аналітики також зазначають, що загальний негативний показник Росії за рік покращився, тоді як позитивне сприйняття України знизилося. Крім того, респонденти в більшості країн G7 і БРІКС — за винятком Японії та Китаю — частіше почали вважати Сполучені Штати серйознішою загрозою, ніж раніше. Це пов’язують зі змінами у зовнішній політиці США.

Мюнхенський індекс безпеки щороку готує Мюнхенська конференція з безпеки спільно з компанією Kekst CNC. Опитування проводили з 5 по 25 листопада 2025 року, у ньому взяли участь по тисячі респондентів у кожній країні.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна посіла 9 місце в рейтингу країн з найбільшими військовими бюджетами.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

країни G7Мюнхенський індекс безпекизагроза від РФрейтинг загроз
Популярнi статтi