Україна посіла 9 місце в рейтингу країн з найбільшими військовими бюджетами

Україна опинилася серед держав, що найбільше витрачають на оборону, займаючи одне з провідних місць у глобальному рейтингу військових бюджетів.

Згідно з даними, оприлюдненими Укрінформ, Україна у 2025 році витрачає на оборону 54 мільярди доларів.

Лідером за розміром оборонних витрат залишаються Сполучені Штати Америки з бюджетом у 949,2 мільярда доларів. Далі йдуть Китай — 449,9 мільярда доларів, та Росія — 352,1 мільярда.

У десятку також входять Індія 281,7 мільярда, Південна Корея 263 мільярда, Саудівська Аравія 135,3 мільярда, Німеччина 106,8 мільярда, Україна 103 мільярди у загальних витратах за іншим підрахунком), Велика Британія 91,1 мільярда та Японія 80,3 мільярда доларів.

В інфографіці видання також наведені дані про оборонні витрати на душу населення. Найбільше на одного громадянина витрачає Південна Корея — 9,2 тисячі доларів. Далі йдуть Катар, США, Сінгапур та Саудівська Аравія. Показник України становить 2,7 тисячі доларів на особу.

За часткою оборонних витрат у ВВП лідером також є Південна Корея 34,4%. Україна посідає друге місце — 17,1% ВВП, що свідчить про надзвичайне навантаження війни на економіку. Для порівняння, у США цей показник становить 6,1%.

Сумарно 15 країн із найбільшими військовими бюджетами витрачають понад 2 трильйони доларів, що складає приблизно три чверти всіх світових оборонних витрат.