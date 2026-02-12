Україна готова до зустрічей делегацій, проте поки не має відповідей від РФ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала Україні відповіді щодо продовження зустрічей у питанні мирного врегулювання. Новий раунд переговорів запланований на наступний тиждень, однак чи буде російська сторона — невідомо. Про це глава держави розповів у своєму зверненні.

Він зазначив, що українська переговорна група продовжує роботу з американською стороною. Україна висловлює готовність до подальших обговорень щодо ключових питань у питанні досягнення миру, однак ствердних відповідей від Росії немає.

"Постійно працює наша переговорна група — хлопці на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей. На жаль зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з "орєшніком", це точно не про мир", — повідомив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, коментуючи можливу зустріч із представниками РФ, що США запропонували провести її наступного тижня в Маямі. Україна одразу підтвердила готовність. Водночас, за його словами, Росія поки вагається — йдеться або про зустріч у США, або знову на Близькому Сході.

За його словами, одним із ключових пунктів порядку денного є пропозиція США щодо створення вільної економічної зони на сході як буферного механізму. Однак саме він вимагає додаткових обговорень.

Глава держави також розповів, що адміністрація Трампа хоче підписати всі документи одночасно.

За його словами, остаточне рішення щодо мирної угоди Україна повинна буде ухвалити або шляхом голосування у парламенті, або через загальнонаціональний референдум.

Також Україна так і не отримала відповідь від РФ щодо енергетичного перемир’я, а навпаки ракетні атаки свідчить про те, що росіяни не готові до нього.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський повідомив про прийняття пропозиції Сполучених Штатів взяти участь у новому раунді мирних переговорів, які мають відбутися 17 або 18 лютого.