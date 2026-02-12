Дрони СБУ подолали 1750 км і вдарили по НПЗ «Лукойлу» в Комі

Підрозділи Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Росії, який розташований приблизно за 1750 кілометрів від державного кордону України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За попередніми даними, після удару на підприємстві виникла пожежа на технологічній ділянці атмосферно-вакуумної перегонки нафти (АВТ) та на установці вісбрекінгу. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

У Генштабі зазначили, що завод належить компанії «Лукойл» і переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

12 лютого після атаки безпілотників у місті Ухта (Республіка Комі) сталася пожежа на території НПЗ. Відео з місця події оприлюднили місцеві та українські моніторингові телеграм-канали. Російська влада підтвердила факт атаки, заявивши про відсутність постраждалих.

За інформацією російських медіа та телеграм-каналів, під час атаки в місті частково не працювали системи оповіщення. Також повідомлялося про евакуацію відвідувачів торговельного центру «Ярмарок» та окремих навчальних закладів.

У Міноборони РФ заявили, що вранці 12 лютого нібито було перехоплено та знищено 13 українських безпілотників літакового типу, з них 9 — над територією Республіки Комі. Загалом за ніч, за версією російського відомства, було «знешкоджено» 106 БпЛА.

Республіка Комі розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордонів України. У серпні минулого року регіон уже зазнавав атаки безпілотників — тоді ціллю також був Ухтинський нафтопереробний завод.