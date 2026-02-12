﻿
Війна

Командир 225 ОШП Олег Ширяєв в інтерв’ю WSJ: Треба зосередитись на ураженні російських операторів дронів і КП

Командир 225 ОШП Олег Ширяєв в інтерв’ю WSJ: Треба зосередитись на ураженні російських операторів дронів і КП

Знищення безпілотних екіпажів противника, а також ротних і батальйонних командних пунктів за багато кілометрів від лінії зіткнення допоможе краще протистояти російському тиску.

Про це заявив командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв у коментарі The Wall Street Journal.

«На тактичному рівні все тримається на їхніх плечах», – уточнює Ширяєв. 

Видання з посиланням на американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначає, що українські оборонці за час повномасштабного вторгнення нейтралізували майже 1,2 мільйонів окупантів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвійнаШиряєв
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уряд позбавив місце проведення Переяславської ради статусу пам’ятки національного значення
Полiтика 11.02.2026 20:09:44
Уряд позбавив місце проведення Переяславської ради статусу пам’ятки національного значення
Читати
Столична влада закликає киян перевірити запаси води через холод і загрозу атак
Столиця 11.02.2026 19:45:44
Столична влада закликає киян перевірити запаси води через холод і загрозу атак
Читати
Окупанти шукають воду на ТОТ Донеччини: нібито знайдено 14 родовищ
Полiтика 11.02.2026 19:20:38
Окупанти шукають воду на ТОТ Донеччини: нібито знайдено 14 родовищ
Читати

Популярнi статтi