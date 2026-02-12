Командир 225 ОШП Олег Ширяєв в інтерв’ю WSJ: Треба зосередитись на ураженні російських операторів дронів і КП

Знищення безпілотних екіпажів противника, а також ротних і батальйонних командних пунктів за багато кілометрів від лінії зіткнення допоможе краще протистояти російському тиску.

Про це заявив командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв у коментарі The Wall Street Journal.



«На тактичному рівні все тримається на їхніх плечах», – уточнює Ширяєв.



Видання з посиланням на американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначає, що українські оборонці за час повномасштабного вторгнення нейтралізували майже 1,2 мільйонів окупантів.