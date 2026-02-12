Київ отримав енергетичне підсилення від Копенгагена: генератори та потужна котельня

Столиця України продовжує зміцнювати енергетичну стійкість завдяки підтримці міжнародних партнерів. Цього разу місто-побратим Копенгаген передав Києву партію критично важливого обладнання для забезпечення тепла та електроенергії.

Що саме отримало місто

До складу гуманітарного вантажу від столиці Данії увійшли:

Три дизельні генератори потужністю 88, 110 та 128 кВт.

Мобільна котельня потужністю 1455 кВт.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, ця допомога спрямована на підтримку роботи об’єктів критичної інфраструктури, соціальних установ (лікарень, шкіл) та житлового сектору в умовах можливих викликів в енергосистемі.

Подяка партнерам

Передача обладнання стала можливою завдяки співпраці з мерією Копенгагена, данським народом та благодійним фондом Bevar Ukraine. Віталій Кличко подякував партнерам за оперативність та незмінну підтримку української столиці.

«В умовах енергетичної кризи ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів та житлових будинків», — підкреслив міський голова.

Контекст допомоги

Це не перша масштабна поставка обладнання цього року. Нагадаємо, що раніше Київ уже отримав 177 генераторів від Європейського Союзу. Більшість із них (потужністю 20 кВт та 22 кВт) використовують для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у багатоквартирних будинках, щоб мешканці залишалися з теплом навіть під час відключень світла.