У Німеччині назвали ключову умову для проведення виборів в Україні

Організація виборчого процесу та референдуму в Україні можлива лише за умови встановлення стабільного миру та гарантування безпеки. Таку позицію озвучив заступник офіційного представника уряду ФРН Штеффен Маєр під час пресконференції у Берліні.

За словами представника німецького уряду, безпекова ситуація в країні є першочерговою передумовою для будь-якого волевиявлення. Офіційний Берлін взяв до відома дискусії щодо можливих виборів, проте наразі зосереджений на досягненні реального прогресу в мирних переговорах.

Позиція щодо переговорного процесу

Штеффен Маєр підкреслив, що Німеччина продовжує наполягати на зміні позиції країни-агресора:

Росія має відмовитися від своїх «максимальних вимог».

Рішення щодо подальших кроків у державі мають ухвалювати виключно народ, уряд та президент України.

Ключовим фактором є продовження прямих переговорів між Україною та РФ.

Міжнародний контекст та роль США

Коментуючи чутки про можливий вихід США з переговорного процесу у разі відсутності домовленостей до червня, Маєр зазначив, що наразі консультації тривають на різних рівнях. Зокрема, активний обмін думками щодо шляхів завершення війни продовжується на рівні радників із питань безпеки.

«Насамперед важливо, щоб Україна і Росія дійсно вели прямі переговори один з одним», — підсумував представник уряду Німеччини.