На Київщині СБУ затримала агентів фсб, що полювали на авіабази

СБУ затримала на Київщині ще двох зрадників. На замовлення фсб вони готували координати для нового обстрілу столичного регіону України, повідомляє СБУ.

Фігуранти відстежували і передавали окупантам геолокації військових частин Сил оборони, зокрема й розташування авіаційних баз. 

Співробітники СБУ викрили зловмисників, задокументували їхню роботу на ворога, а на фінальному етапі – затримали. Також Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що перебували в зоні активності агентів. 

Коригуванням обстрілів займалися двоє місцевих наркозалежних. 

Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші «на дозу» у профільних групах Телеграм-каналів. 

За обіцянку «швидких заробітків» агенти об’їжджали область на громадському транспорті, фіксуючи територію режимних об’єктів на смартфони. 

Коригувальники обходили периметри потенційних «цілей» та фотографували їх з далекої відстані або знімали на відео під виглядом телефонної розмови. 

Зібрану інформацію вони месенджером пересилали фсб. 

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога. 

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). 

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

