Литва відмовилася підтримати висунення Трампа на Нобелівську премію миру

Спікер Сейму Литви Юозас Олекас відмовився підписати лист із пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році. Про це повідомляє LRT.

За словами Олекаса, запрошення долучитися до ініціативи він отримав 22 січня, однак вирішив не підтримувати документ, посилаючись на спільну позицію країн регіону.

«Ні спікери естонського, норвезького, ані шведського парламентів не підписали його. Отже, це регіональна позиція», — зазначив він.

Ініціаторами збору підписів виступили спікер Палати представників США Майк Джонсон і спікер Кнесету Ізраїлю Амір Охана. Вони закликали керівників парламентів різних держав підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.

Раніше спікер польського парламенту Влодзімєж Чажастий також відмовився підписувати лист. Він заявив, що Трамп не заслуговує на премію, і розкритикував його політику, зокрема наміри запровадити додаткові мита на європейські товари та заяви щодо Гренландії.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз оголосив бойкот Чажастому, назвавши його висловлювання «образливими та безпідставними». Польський прем’єр Дональд Туск у відповідь наголосив, що союзники мають поважати одне одного.

Водночас спікерка парламенту Латвії Дайґа Мієріня підтримала ініціативу і підписала лист.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що політичний тиск на Нобелівський комітет дискредитує саму нагороду. Водночас він зауважив, що остаточне рішення має ухвалювати комітет, і якщо він визнає заслуги Трампа гідними, премія може бути присуджена.