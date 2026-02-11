Україна та США готують новий раунд переговорів: Зеленський назвав можливі дати

Наступного тижня може відбутися черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що прийняв пропозицію Сполучених Штатів щодо проведення зустрічі. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Зеленського, ймовірними датами зустрічі є наступні вівторок або середа. Водночас він зауважив, що наразі залишається відкритим питання, чи погодиться російська сторона на участь у переговорах на території США.

Ключове питання: Вільна економічна зона на Донеччині

Однією з головних тем майбутнього обговорення стане ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони (ВЕЗ), яка має виконувати роль специфічного "буфера" на сході Донецької області.

Президент підкреслив, що ця ідея поки не знаходить підтримки у безпосередніх сторін конфлікту:

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", — зазначив Володимир Зеленський.

Наразі сторони взяли паузу для розробки власних пропозицій та бачення щодо того, як може функціонувати подібний механізм або які існують альтернативи ініціативі США.