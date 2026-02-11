﻿
Головне

Україна та США готують новий раунд переговорів: Зеленський назвав можливі дати

Україна та США готують новий раунд переговорів: Зеленський назвав можливі дати

Наступного тижня може відбутися черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що прийняв пропозицію Сполучених Штатів щодо проведення зустрічі. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Зеленського, ймовірними датами зустрічі є наступні вівторок або середа. Водночас він зауважив, що наразі залишається відкритим питання, чи погодиться російська сторона на участь у переговорах на території США.

Ключове питання: Вільна економічна зона на Донеччині

Однією з головних тем майбутнього обговорення стане ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони (ВЕЗ), яка має виконувати роль специфічного "буфера" на сході Донецької області.

Президент підкреслив, що ця ідея поки не знаходить підтримки у безпосередніх сторін конфлікту:

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", — зазначив Володимир Зеленський.

Наразі сторони взяли паузу для розробки власних пропозицій та бачення щодо того, як може функціонувати подібний механізм або які існують альтернативи ініціативі США.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАЗеленськиймирні переговори
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Невидима зброя: Україна створила лазерну ППО, що спалює «Шахеди» в повітрі
Технології 11.02.2026 09:14:41
Невидима зброя: Україна створила лазерну ППО, що спалює «Шахеди» в повітрі
Читати
Євросоюз спрощує правила відмови у наданні притулку біженцям
Головне 11.02.2026 08:53:47
Євросоюз спрощує правила відмови у наданні притулку біженцям
Читати
24 лютого Зеленський оголосить проведення виборів - ЗМІ
Головне 11.02.2026 08:34:10
24 лютого Зеленський оголосить проведення виборів - ЗМІ
Читати

Популярнi статтi